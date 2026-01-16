В Волгограде и области оборудуют 46 купелей для крещенских купаний

В Волгоградской области оборудуют 46 мест для крещенских купаний. Список всех официальных купелей, куда смогут прийти жители региона, опубликовало региональное управление МЧС.
Адреса купелей:
Волгоград
Тракторозаводский район - напротив жилого дома №4 ул. Грамши;
Краснооктябрьский районе - территория яхт-клуба «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16;
Советский район - Ельшанская набережная (микрорайо Тулака);
Кировский район - набережная им. В.С. Высоцкого;
Красноармейский район - Нижняя терраса набережной р. Волга, монумент В.И. Ленина;
Волжский
р. Ахтуба, ул. Набережная, городской пляж;
Камышин
р. Камышинка территория «Аварийно-спасательная служба»;
Урюпинск
Оз. Подпесочное, в конце пер. Дронова;
Алексеевский район
ст. Алексеевская, р.Бузулук западная часть;
ст. Усть-Бузулукская, Искусственный водоем;
Быковский район
п. Быково, залив Калиновая Балка;
Городищенский район
хутор Паньшино, р. Паньшинка;
Еланский район
рабочий поселок Елань, р.Терса;
Жирновский район
город Жирновск, р. Медведица,
п.г.т Красный Яр, ул. Центральная, д. 30, р. Медведица;
с. Кленовка, р. Щелкан;
с. Александровка, р. Медведица (правый берег);
с. Медведица, р. Медведица 200 м. по течению моста;
Дубовский район
город Дубовка, пруд на территории Свято-Вознесенского женского монастыря;
Иловлинский район
х. Камышинский, источник Сорока Севастийских мученников;
Краснодонское с.п., Купель сероводородной артезианской скважины №6;
Калачевский район
город Калач-на-Дону, р. Дон;
поселок Пятиморск, ул. Набережная, у церкви «Святитель Иннокентий» в затоне у пристани Донского РГСиС ФБУ «Администрация Волго-Дон»;
Клетский район
станица Клетская, в 190 м. на юго-запад от станицы, территория парка «Родниковая балка» Купель;
Котовский район
город Котово, Пруд Городской-2;
Котельниковский район
город Котельниково, Балка Нагольная на территории «Зеленого острова» (западная часть), рядом с казачьим куренем;
Кумылженский район
станица Слащевская, р. Хопер;
Ленинский район
село Заплавное, р. Ахтуба (на пересечении улиц Советская и Карла Маркса);
город Ленинск, р. Ахтуба (Фрунзе 196а);
Нехаевский район
станица Тишанская, р. Хопер;
Николаевский район
город Николаевск, Старая Николаевка «Степной Родник»;
Новоаннинский район
город Новоаннинский, р. Бузулук;
Октябрьский район
рабочий поселок Октябрьский, р. Аксай-Есауловский;
Палласовский район
поселок Лиманный, р. Торгун;
город Палласовка, р. Торгун;
Руднянский район
рабочий поселок Рудня, р. Терса;
село Большое Судачье, о. Судачье;
Светлоярский район
поселок Кирова, пруд поселка Кирова;
село Червленое, Волго-Донской канал в районе водосброса;
Среднеахтубинский район
рабочий поселок Средняя Ахтуба, р. Ахтуба в районе моста р.п. Средняя Ахтуба;
село Рахинка, балка Бирючья;
город Краснослободск, Ерик Верблюд;
город Краснослободск, р. Волга вблизи КПСО филиала «ФГБУ ЮР ПСО МЧС России»;
Старополтавский район
село Старая Полтавка, р. Еруслан;
Урюпинский район
станица Михайловская, храм Сретения Господня;
Фроловский район
Краснолиповское сельское поселение, Святой источник «Почаевской иконы Божией Матери».