Общество

В Волгограде и области оборудуют 46 купелей для крещенских купаний

Общество 16.01.2026 06:00
0
16.01.2026 06:00


В Волгоградской области оборудуют 46 мест для крещенских купаний. Список всех официальных купелей, куда смогут прийти жители региона, опубликовало региональное управление МЧС. 

Адреса купелей: 

Волгоград 

  • Тракторозаводский район - напротив жилого дома №4 ул. Грамши;
  • Краснооктябрьский районе - территория яхт-клуба «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16;
  • Советский район - Ельшанская набережная (микрорайо Тулака);
  • Кировский район - набережная им. В.С. Высоцкого;
  • Красноармейский район - Нижняя терраса набережной р. Волга, монумент В.И. Ленина;

    • Волжский

  • р. Ахтуба, ул. Набережная, городской пляж;

    • Камышин

  • р. Камышинка территория «Аварийно-спасательная служба»;

    • Урюпинск

  • Оз. Подпесочное, в конце пер. Дронова;

    • Алексеевский район

  • ст. Алексеевская, р.Бузулук западная часть;
  • ст. Усть-Бузулукская, Искусственный водоем;

    • Быковский район

  • п. Быково, залив Калиновая Балка;

    • Городищенский район

  • хутор Паньшино, р. Паньшинка;

    • Еланский район

  • рабочий поселок Елань, р.Терса;

    • Жирновский район

  • город Жирновск, р. Медведица, 
  • п.г.т Красный Яр, ул. Центральная, д. 30, р. Медведица;
  • с. Кленовка, р. Щелкан;
  • с. Александровка, р. Медведица (правый берег);
  • с. Медведица, р. Медведица 200 м. по течению моста;

    • Дубовский район

  • город Дубовка, пруд на территории Свято-Вознесенского женского монастыря;

    • Иловлинский район

  • х. Камышинский, источник Сорока Севастийских мученников;
  • Краснодонское с.п., Купель сероводородной артезианской скважины №6;

    • Калачевский район

  • город Калач-на-Дону, р. Дон;
  • поселок Пятиморск, ул. Набережная, у церкви «Святитель Иннокентий» в затоне у пристани Донского РГСиС ФБУ «Администрация Волго-Дон»;

    • Клетский район

  • станица Клетская, в 190 м. на юго-запад от станицы, территория парка «Родниковая балка» Купель;

    • Котовский район

  • город Котово, Пруд Городской-2;

    • Котельниковский район

  • город Котельниково, Балка Нагольная на территории «Зеленого острова» (западная часть), рядом с казачьим куренем;

    • Кумылженский район

  • станица Слащевская, р. Хопер;

    • Ленинский район

  • село Заплавное, р. Ахтуба (на пересечении улиц Советская и Карла Маркса); 
  • город Ленинск, р. Ахтуба (Фрунзе 196а);

    • Нехаевский район

  • станица Тишанская, р. Хопер;

    • Николаевский район

  • город Николаевск, Старая Николаевка «Степной Родник»;

    • Новоаннинский район

  • город Новоаннинский, р. Бузулук;

    • Октябрьский район

  • рабочий поселок Октябрьский, р. Аксай-Есауловский;

    • Палласовский район

  • поселок Лиманный, р. Торгун;
  • город Палласовка, р. Торгун;

    • Руднянский район

  • рабочий поселок Рудня, р. Терса;
  • село Большое Судачье, о. Судачье;

    • Светлоярский район

  • поселок Кирова, пруд поселка Кирова;
  • село Червленое, Волго-Донской канал в районе водосброса;

    • Среднеахтубинский район

  • рабочий поселок Средняя Ахтуба, р. Ахтуба в районе моста р.п. Средняя Ахтуба;
  • село Рахинка, балка Бирючья;
  • город Краснослободск, Ерик Верблюд;
  • город Краснослободск, р. Волга вблизи КПСО филиала «ФГБУ ЮР ПСО МЧС России»;

    • Старополтавский район

  • село Старая Полтавка, р. Еруслан;

    • Урюпинский район

  • станица Михайловская, храм Сретения Господня;

    • Фроловский район

  • Краснолиповское сельское поселение, Святой источник «Почаевской иконы Божией Матери».

    • Комментарии
    Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
    Общество
    16.01.2026 08:43
    Общество 16.01.2026 08:43
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    16.01.2026 08:30
    Общество 16.01.2026 08:30
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    16.01.2026 08:25
    Общество 16.01.2026 08:25
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    16.01.2026 08:10
    Общество 16.01.2026 08:10
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    16.01.2026 07:51
    Общество 16.01.2026 07:51
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    16.01.2026 07:34
    Общество 16.01.2026 07:34
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    16.01.2026 06:40
    Общество 16.01.2026 06:40
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    16.01.2026 06:20
    Общество 16.01.2026 06:20
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    16.01.2026 06:08
    Общество 16.01.2026 06:08
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    16.01.2026 06:00
    Общество 16.01.2026 06:00
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    15.01.2026 22:17
    Общество 15.01.2026 22:17
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    15.01.2026 21:40
    Общество 15.01.2026 21:40
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    15.01.2026 21:13
    Общество 15.01.2026 21:13
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    15.01.2026 20:12
    Общество 15.01.2026 20:12
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    15.01.2026 19:41
    Общество 15.01.2026 19:41
    Комментарии

    0
    Далее

    Лента новостей

    08:43
    Волгоград оказался самым доступным в топе популярных турнаправлений в январеСмотреть фотографии
    08:30
    Банкам запретят ограничивать волгоградцев в выборе страховкиСмотреть фотографии
    08:25
    Бесплатный проезд предложили ввести для волгоградских отличниковСмотреть фотографии
    08:10
    Мэрия закупит дорожную технику на 824 миллиона рублейСмотреть фотографии
    07:51
    Как обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом: инструкцияСмотреть фотографии
    07:34
    Четыре дрона перехватила ПВО в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
    07:04
    Волгоградец взял кредит и отдал мошенникам почти 2 млн рублейСмотреть фотографии
    06:40
    В Волгоград и область в выходные придут морозы до -28ºСмотреть фотографии
    06:20
    В Волгограде устраняют последствия ночного снегопадаСмотреть фотографии
    06:08
    Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 4-часового запретаСмотреть фотографии
    06:00
    В Волгограде и области оборудуют 46 купелей для крещенских купанийСмотреть фотографии
    22:17
    В Волгограде по техническим причинами изменено движение трамваев №3 и 4Смотреть фотографии
    21:40
    Энергетики показали, как плавят снег на ЛЭП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
    21:13
    В Волгоградской области снова объявлен режим беспилотной опасности 15 январяСмотреть фотографии
    21:07
    В школе Волгограда 7-классник упал в лестничный пролёт на переменеСмотреть фотографии
    20:41
    В Волжском рецидивист на улице жестоко избил 61-летнюю женщинуСмотреть фотографии
    20:12
    В райцентре Волгоградской области завоет сирена 16 январяСмотреть фотографии
    19:41
    888 волгоградских семей расспросят о доходахСмотреть фотографии
    19:14
    Суд отправил в СИЗО жительницу Котово за убийство на РождествоСмотреть фотографии
    18:42
    ФАС проверит «взбесившиеся» цены на овощи из волгоградских теплицСмотреть фотографии
    18:23
    Молодчиков, надругавшихся над арт-объектом в Волжском, нашла полицияСмотреть фотографии
    18:03
    МЧС предупредило об обледенении северо-востока Волгоградской областиСмотреть фотографии
    17:47
    В Волгограде наградили лучших следователей в день 15-летия СК РоссииСмотреть фотографии
    17:33
    Суд в Волгограде взыскал с застройщика 4,3 млн за свалку у ЖК «Заречье»Смотреть фотографии
    17:26
    Новая налоговая льгота для многодетных волгоградцев: что изменилосьСмотреть фотографии
    17:03
    В Волгограде скончался массажист «Ротора» Евгений ТрофимовСмотреть фотографии
    16:39
    В Ozon рассказали о состоянии водителя и груза после ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
    16:29
    Суд Волгограда взыскал с чиновника-прогульщика 10,5 млн рублей за его бизнесСмотреть фотографии
    16:07
    Депутат Свинцов наметил «прощание» с WhatsApp* на конец годаСмотреть фотографии
    14:57
    Полиция под Волгоградом остановила авто с 10-летним за рулем и его пьяным папойСмотреть фотографииCмотреть видео
     