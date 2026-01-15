Энергетики показали, как плавят снег на ЛЭП под Волгоградом





В Волгоградской области энергетики в условиях непогоды продолжают бороться со стихией. Специалисты производят плавку и механическую обивку гололеда на воздушных ЛЭП. Свою работу на видео показали специалисты районных энергоснабжающих предприятий.





Работы проводятся в Котовском и Ольховском районах Волгоградской области в круглосуточном режиме во избежание аварий на сетях.

На видеокадрах, предоставленных энергетиками, работники «отогревают» провода, повышая ток в сети ЛЭП, или сбивают лед специальными шестами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волгоградской области в ближайшие двое суток – с полуночи 16 января и до конца дня 18 января – ожидается осложнение погодных условий. По информации регионального управления МЧС России, в северо-восточных районах прогнозируется сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение.

Фото и видео: Россети ЮГ