Общество

В Волгоградской области снова объявлен режим беспилотной опасности 15 января

15.01.2026 21:13
0
15.01.2026 21:13


В Волгоградской области второй раз за день 15 января объявили об угрозе воздушной атаки. Как сообщает ИА «Высота 102», сообщения РСЧС поступили жителям региона приблизительно в 21.00 мск. 

В связи с вероятностью применения киевским режимом беспилотников на территории Волгоградского региона жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: избегать открытых участков улиц, не подходить к окнам, соблюдать иные правила при угрозах атаки БПЛА.

Временно, в период действия беспилотной опасности, в Волгограде и области возможны ограничения в работе мобильного интернета.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации 15 января на территории Волгоградской области 5 беспилотников. 

