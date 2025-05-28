Телеком 28.05.2025 11:13 Реклама
0
28.05.2025 11:13 Реклама
Билайн и Альфа-банк объявили о старте интеграции между службами поддержки. Теперь клиенты обеих компаний смогут еще быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать свою безопасность.
Если в ходе консультации оператор определяет, что клиенту требуется помощь банка, то переводит звонок сразу в службу поддержки банка. Клиенту не нужно самостоятельно звонить в банк и повторно объяснять ситуацию.
Совместный сервис позволяет экономить время клиентов и минимизировать риски. Поскольку проблема сразу передается в банк, реакция на потенциальное мошенничество ускоряется, снижая вероятность финансовых потерь. Обе службы поддержки доступны круглосуточно. Сервис работает независимо от способа, которым мошенники могли получить доступ к кодам из SMS. Если клиент случайно сообщил их третьим лицам, его оперативно перенаправят в Альфа-банк, чтобы защитить от мошенничества.
Сервис уже сейчас доступен для всех клиентов Альфа-банка и билайна.
Пётр Алферов, директор по антифроду билайна:
— За первые 4 месяца 2025 года в нашу группу быстрого реагирования обратилось более 33 тыс. человек, из которых более 4,9 тыс. обращались по теме взлома банковских аккаунтов. Когда речь идет о мошенничестве, особенно со взломом банковского аккаунта, каждая минута на счету. Теперь вместо двух звонков — один. Вместо повторных объяснений — мгновенная помощь. Это не просто сервис, а щит, который мы выстроили вместе с Альфа-банком, чтобы клиенты чувствовали: их безопасность — наша общая ответственность. Сервис не только экономит время, а действует на опережение — мгновенно передает тревожные сигналы в банк, минимизируя риски. Это новый стандарт заботы о клиентах, где технологии и партнерства работают ради их спокойствия.
Евгений Винокуров, руководитель дирекции Альфа-банка по предотвращению кибермошенничества:
— Телефонное мошенничество, безусловно, большая угроза, с которой знаком практически каждый. Для того чтобы с ней эффективно бороться, требуется не только персональная готовность конкретной компании, но и желание объединять усилия. Наш проект с билайном — еще один шаг в данном направлении. Уверен, что подобные усилия станут устойчивым трендом на финансовом рынке.
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636 erid:2VSb5yLGFeY
T2 и ВолГУ подписали соглашение о сотрудничестве28.05.2025 09:08 Реклама
Телеком 28.05.2025 09:08 Реклама
Билайн обеспечил связью гостей парк-клуба «Дубровский»27.05.2025 16:29
Телеком 27.05.2025 16:29
T2 завоевала пять наград за лучший клиентский опыт23.05.2025 15:58 Реклама
Телеком 23.05.2025 15:58 Реклама
Билайн запускает VoLTE-роуминг23.05.2025 11:23 Реклама
Телеком 23.05.2025 11:23 Реклама
Волгоградцу почти 7,5 тысяч раз пытались дозвониться мошенники15.05.2025 14:52
Телеком 15.05.2025 14:52
МегаФон открыл портал для саморегистрации поставщиков15.05.2025 11:32 Реклама
Телеком 15.05.2025 11:32 Реклама
Т2 первой на телеком-рынке начисляет проценты на остаток минут и гигабайтов14.05.2025 11:16 Реклама
Телеком 14.05.2025 11:16 Реклама
Билайн в Волгоградской области в 2 раза ускорил мобильный интернет на федеральных трассах13.05.2025 15:29 Реклама
Телеком 13.05.2025 15:29 Реклама
Новая волна: в Волгоградской области помолодели дачники13.05.2025 11:24
Телеком 13.05.2025 11:24
Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств12.05.2025 15:40 Реклама
Телеком 12.05.2025 15:40 Реклама
На Мамаевом кургане и в турлокациях Волгограда ускорили интернет к 9 Мая06.05.2025 15:43
Телеком 06.05.2025 15:43
Т2 дарит бесплатную связь ветеранам Великой Отечественной войны06.05.2025 13:47 Реклама
Телеком 06.05.2025 13:47 Реклама
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне билайн запускает проект «Держим связь»05.05.2025 17:03 Реклама
Телеком 05.05.2025 17:03 Реклама
Т2 выводит «Понедельники» на новый уровень: теперь подарками можно делиться с друзьями05.05.2025 15:38 Реклама
Телеком 05.05.2025 15:38 Реклама
Накануне майских праздников вырос интерес россиян к спорту, походному туризму и дачам05.05.2025 11:06 Реклама
Телеком 05.05.2025 11:06 Реклама