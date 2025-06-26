Волгоградцев попросили не пугаться при виде силовиков в аэропорту «Сталинград»





В Волгограде сегодня, 26 июня, силовые ведомства проведут учения в аэропорту «Сталинград». Гостей и жителей региона попросили не пугаться скопления спецслужб и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Как пояснили в Оперативном штабе Волгоградской области, антитеррористические учения организуются в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2025 год, утвержденным Председателем НАК.

– На территории муниципальных образований «городской округ – город-герой Волгоград» и «Городищенский район Волгоградской области» на объекте «Международный аэропорт «Сталинград» проводится комплексное оперативно-тактическое антитеррористическое учение в тактико-специальном формате по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах воздушного транспорта», – уточнили в оперштабе.

Возможные ограничения передвижения жителей связаны с отработкой задач учения.

– Не поддавайтесь панике. Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно, – предупреждают в штабе.