Захар Прилепин в Волгограде раскритиковал российских релокантов





В Волгограде высадился десант участников культурно-патриотического проекта «Культурный десант 45/25» – известные поэты, писатели, артисты, музыканты.

Сегодня, 24 июня, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялось пленарное заседание «Симфония Победы. Культура как оружие духа. Вчера, сегодня, завтра». В нем приняли участие писатель Захар Прилепин, режиссер Максим Фадеев, музыкант, композитор Алексей Сергунин и другие представители творческой интеллигенции.



На пленарном заседании была поднята тема перезагрузки и переформатирования культуры. Писатель Захар Прилепин, например, в достаточно резких тонах высказался об известных российских релокантах. Он рассказал, как откровенно в России начали «зажимать» артистов, «посмевших» ездить выступать перед ополченцами в самом начале донбасских событий.



- Я не намерен этого забывать и прощать, – заявил Захар Прилепин. - А ведь десятки тысяч советских артистов дали более полутора миллионов выступлений в годы Великой Отечественной войны, несмотря ни на какие трудности – и покрыли себя немеркнущей славой.

Однако проблемы у современной культуры есть. Так, участники пленарного заседания были солидарны во мнении, что, например, специальная военная операция получает лишь крохи внимания от российских «мастеров культуры» и это вызывает массу вопросов.



Подробнее на этом в своем выступлении в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького остановился Захар Прилепин. Отметим, что «Горьковка» стала основной площадкой для мероприятий «десанта» – помимо встречи писателя с читателями здесь состоялись литературные посиделки «Моя Друнина»с Ксенией Алферовой, встреча с поэтами Анной Долгаревой и Марией Ватутиной на тему «Поэзия фронта и тыла: слова, которые побеждают», а также показ первой серии фильма «У края бездны» – правдивого и страшного рассказа об освобождении Мариуполя. Военкор и режиссер Максим Фадеев также ответил по окончании демонстрации киноленты на вопросы жителей.



Фото Волгоградской областной библиотеки имени Горького VK.com





