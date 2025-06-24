Под Волгоградом ритуальная фирма «кинула» семью с памятником герою СВО

Фроловский районный суд Волгоградской области взыскал с ритуальной фирмы около 170 тысяч рублей за невыполненный заказ на изготовление памятника. Как рассказали ИА «Высота 102» в суде, местная жительница, Галина С. потеряла своего внука, который погиб на СВО 20 июня 2023 года. В мае 2024 года женщина заказала памятник к годовщине гибели молодого человека в ООО «Волгоград-ритуал», расположенного во Фролово, и сразу внесла всю сумму – 92500 рублей. Однако к назначенному сроку памятник не сделали. Представитель компании попросил подождать еще месяц, но и к новой дате заказ фирма не выполнила. До настоящего времени памятник погибшему на СВО бойцу так и не изготовлен, деньги заказчице не возвращены.