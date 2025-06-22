В Волгограде после удара током скончался 13-летний подросток





В Волгограде в больнице скончался 13-летний подросток, которого ударило током на железнодорожной станции в Бекетовке. Как сообщили V102.RU в облздраве, травмы оказались не совместимы с жизнью.

Напомним, школьник залез на грузовой вагон, чтобы сделать фото, и дотронулся до электрической дуги. После инцидента с ожогами он был госпитализирован.

- Несмотря на усилился врачей и оказываемую медицинскую помощь в условиях реанимации, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, пациент скончался сегодня утром, - сообщили печальную весть в ведомстве.