МЧС России вновь предупредило волгоградцев о тропических ливнях, ураганном ветре и граде





23 июня МЧС России вновь опубликовало предупреждение о резком ухудшении погодных условий. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшие сутки волгоградцам предстоит пережить по-тропически сильные, но краткосрочные ливни в сочетании с градом, грозой и ураганным ветром.

- В период 10.00-12.00 23.06.2025 с сохранением до конца суток 23.06.2025, ночью и утром 24.06.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, ранее специалисты Волгоградского ЦГМС сообщали, что на территории региона задержался циклон. В течение минувшей недели он волнами накрывал регион, но по прогнозу специалистов к 24 июня его должны были выдавить тёплые воздушные массы из Средней Азии. Но, судя по всему, в погодной схватке циклон отвоевал себе ещё пару дней.