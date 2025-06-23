Общество

Неделя с грозами и даже туманом предстоит в Волгоградской области

Общество 23.06.2025 06:08
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23.06.2025 06:08


Зарядившие в Волгоградской области дожди продолжатся в регионе на протяжении всей предстоящей недели. Согласно прогнозу ЦГМС, прогремят в отдельных районах и грозы. Не исключено появление туманов в утренние часы.

Так, по данным синоптиков, сегодня, 23 июня, на территории Волгограда и области днем ожидаются небольшие и кратковременные дожди, в отдельных районах сильные.

Местами 23 июня возможны грозы. Ветер днем западный, юго-западный с порывами в отдельных районах до 20 м/с., – говорится в прогнозе Волгоградского ЦГМС. – Температура воздуха днем +20...+25º, местами до +27º.

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются и 24 июня. При грозах порывы ветра также будут усиливаться до 20 метров в секунду, а температура воздуха днем не превысит +27º.

Ночью и утром 25 июня в отдельных районах Волгоградской области прогнозируют туман. Ожидаемая температура днём – в среднем +25º.

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