Волгоград третий день заливает сильными ливнями





Волгоград и области уже третьи сутки остаются во власти сильных ливней и гроз. Как сообщает V102.RU, непогода накрывает областной центр волнами – солнечная погода резко сменяется сильными грозами.

Напомним, накануне из-за проливных дождей в Волгограде оказались затопленными основные магистрали. Затруднения в движении транспорта отмечались и на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе и на ул. Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском. Также значительно был затоплен Проезд Дорожников в Дзержинском районе.

Ранее метеорологи Волгоградского ЦГМС рассказали, что дожди, сильный ветер и град задержатся в регионе еще на пару дней. По прогнозу, осадки должны прекратиться 20 июня. Однако, по-настоящему тепло лето придет в регион лишь к 24 июня.

А пока что волгоградцам приходится в галошах и дождевиках перебежками перемещаться по городу. В ночь на 20 июня температура воздуха опустится в регионе до +7°C.