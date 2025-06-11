Главбух филиала ВолгГТУ в Михайловке похитила почти 6 млн





Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней женщины, главного бухгалтера Себряковского филиала ВолгГТУ, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает V102.RU, за три года предприимчивому финансисту удалось похитить более 5,8 миллионов рублей.

Установлено, что с января 2020 года по декабрь 2023 год обвиняемая на знакомых оформляла от лица образовательного учреждения фиктивные договоры на выполнение работ и предоставление услуг, а полученные деньги тратила на себя.

Свою вину женщина признала частично, однако полностью возместила причиненный материальный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Михайловский районный суд Волгоградской области для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.



