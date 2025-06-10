Происшествия

Тела двух чабанов нашли в скважине у поселка в Волгоградской области

Происшествия 10.06.2025 18:07
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10.06.2025 18:07


В Волгоградской области выясняют причину гибели двух работников животноводческой точки в Палласовском районе, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по предварительным данным, мужчины отравились угарным газом. Их тела нашли сегодня, 10 июня, около 12:30.

- Трупы мужчин были обнаружены их знакомым в скважине для подачи воды с работавшей бензиновой мотопомпой. По предварительной версии смерть потерпевших наступила в результате отравления угарным газом, - рассказала Черединина.

Установлено, что погибшим 63 и 72 года. Они работали на животноводческой точке около поселка Комсомольский. На место происшествия выезжал прокурор района Сергей Вдовенко.

Фото: прокуратуры Волгоградской области

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