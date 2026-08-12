Персональные помощники взяли под патронаж 3,5 тысячи волгоградцев





С начала 2026 года социальными услугами воспользовались более 31 тысячи жителей Волгоградской области старше 60 лет. Как сообщили в комитете социальной защиты населения Волгоградской области, на дому их оказывают социальные работники и помощники по уходу. В регионе также развиваются современные технологии социального обслуживания, в том числе «Персональный помощник» и проект создания социальных семей.

С начала года помощь на дому получили уже 3,5 тысячи человек. За нуждающимся в дополнительном уходе пожилым жителем закрепляется социальный работник, который посещает его 5–7 дней в неделю. Специалист помогает в решении повседневных бытовых вопросов, в том числе может приготовить обед, провести гигиенические процедуры. При необходимости сотрудники соцслужб содействуют в получении медицинской, психологической и юридической помощи.



Фото администрации Волгоградской области