Волгоград вместе с дождем накрыло ярким петрикором

В Волгограде 12 августа прошел долгожданный, пусть и кратковременный дождь. Как сообщают местные жители, впервые за долгое время они ощутили в городе яркий запах, именуемый петрикором.

Петрикор, как уточняют специалисты, появляется, когда капли дождя падают на сухой асфальт или землю и высвобождают вещества, которые накопились там за время засухи. Специфический запах создают почвенные микроорганизмы, эфирные масла растений и озон, который появляется вместе с грозой.

Напомним, сегодня, 12 августа, и завтра, в регионе прогнозируют грозы с ливневыми дождями и усилением ветра до 20 метров в секунду.