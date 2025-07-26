В Волгограде задержали водителя Tesla c подложными армянскими номерами





В Волгограде в рамках регионального рейда «Стоп аварийность», который проходит с 24 по 6 августа, был остановлен водитель премиум электрокара Tesla с подложными армянскими номерами. Как рассказали в ГУ МВД по региону, в рамках масштабного авторейда на дорогах города и области было зафиксировано почти две сотни нарушений, 30 автомобилей были помещены на спецстоянку.





Большинство волгоградцев передвигались по дорогам региона с автомобилями без номеров, с подложными регистрационными номерами или не зарегистрированных в установленном порядке. Примечательно, что большинство нарушителей передвигались на автомобилях сегмента «премиум». Так, одним из подобных нарушителей стал владелец автомобиля Tesla. Электрокар был помещен на спецстоянку.

- При проведении рейдовых мероприятий применяется скрытый контроль, когда на служебных автомобилях без специальной цветографической окраски осуществляется патрулирование и при выявлении нарушителей информация передается нарядам ДПС для их задержания, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области