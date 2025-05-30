Волгоградцев предупредили о затяжной магнитной буре

Ученые сообщили о затянувшейся магнитной буре, которая началась в ночь на 29 мая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, возмущения магнитного поля продолжаются из-за сильного давления со стороны группы корональных дыр, хорошо видимых «невооруженным глазом» на обращенной к Земле стороне Солнца.

- Математические модели предсказывают на сегодня новые бури среднего уровня с Kp близким к 6, - сообщили ученые.

По их словам, магнитная буря продолжительностью более суток, начавшаяся в ночь на 29 мая, прекратилась лишь сегодня, 30 мая, около 5 утра, но, скорее всего, ненадолго.

- Дальнейшая ситуация, как и ранее, плохо поддается прогнозу. Общая обстановка в окружающем Землю космическом пространстве продолжает оставаться напряженной без признаков быстрого улучшения, - поясняют сотрудники лаборатории.

Напомним, что магнитные бури вызывают ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.