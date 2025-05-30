Пелагея споет для курсантов лагеря в День защиты детей





В Среднеахтубинском районе в оборонно-спортивном лагере «Авангард» Пелагея выступит перед курсантами из Новороссии, Донбасса, Волгоградской и Белгородской областей в День защиты детей, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу лагеря.

Концертная программа с выступлением заслуженной артистки России, помимо детского праздника, также приурочена к первой годовщине со дня открытия детского лагеря. Пелагея выступит со своими самыми популярными песнями для 850 участников первой смены «Время юных героев».

Напомним, в июне и июле в лагере «Авангард» пройдут четыре летних смены «Время юных героев» для 3400 подростков. В ходе летнего отдыха и обучения под руководством профессионального инструкторского состава Центра «ВОИН» они получат актуальные навыки начальной военной подготовки, станут зрителями военно-исторической реконструкции, посетят памятные места, встретятся с героями России, участниками СВО и звездами спорта.

Фото: Пелагея / vk.com