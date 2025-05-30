Красота да и только: Андрей Бочаров оценил обновленный ТЮЗ Волгограда





В Волгограде завершается реконструкция Театра юного зрителя. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в обновленном ТЮЗе побывал губернатор региона Андрей Бочаров. Совместно с главой города Владимиром Марченко он оценил качество проделанной работы и обсудил с сотрудниками подготовку к открытию.





По данным администрации Волгоградской области, на сегодня в волгоградском ТЮЗе выполнено 95% от всех предусмотренных проектом обновления работ. В настоящее время специалисты налаживают здесь оборудование, освещение, монтируют оснащение сцены. Уровень готовности объекта позволяет принять решение о возвращении труппы в стены театра.

– К 1 июня, как мы и договаривались, общестроительные работы внутри Театра юного зрителя полностью завершены. Теперь начинается большая подготовительная работа, связанная с пусконаладкой, приемом оборудования, помещений, полностью всего здания. Также мы приступаем к проведению фасадных работ – сегодня в целом утвердили концепцию, – сообщил губернатор журналистам во время рабочей поездки 30 мая.





По словам Бочарова, к 1 октября ТЮЗ будет полностью готов ко встрече со зрителем. Открывать театральный сезон труппа планирует новой программой.





Напомним, что масштабный ремонт в театре стартовал в 2022 году и должен был завершиться не позднее осени 2024 года, однако подрядчик – ООО «Волгтрансстрой» – просрочил свои обязательства по контракту. Губернатор Волгоградской области неоднократно инспектировал ход работ по обновлению Волгоградского ТЮЗа, критикуя региональных чиновников и подрядчика как за подход к качеству работ, так и за крайне низкие темпы их производства. В итоге в январе 2025 года было принято решение о назначении на должность руководителя ТЮЗа экс-главы комитета культуры Волгоградской области Станислава Малых. Именно на него возложили обязанность по исправлению всех ошибок, допущенных ранее.

К слову, компанию «Волгтрансстрой» власти планировали привлечь к ответственности за срыв сроков капитального ремонта ТЮЗа. Как сообщало ИА «Высота 102», организации предъявили счёт в общей сложности на 20 млн рублей.

Фото: администрация Волгоградской области