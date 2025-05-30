В Волгоградской области из-за саранчи ввели режим повышенной готовности

В Волгоградской области введен режим повышенной готовности в Старополтавском, Палласовском, Быковском, Среднеахтубинском, Ленинском и Светлоярском районах из-за личинок саранчовых вредителей, передает V102.RU.
Как сообщили в региональном филиале ФГБУ «Россельхозцентр»,такая мера необходима для проведения оперативных обработок выявленных очагов саранчи и дальнейшей возможностью получения сельхозпроизводителями субсидий на возмещение части затрат, согласно постановлению №425-п администрации региона.
С 20 мая в регионе уже обработано свыше 3000 гектар. В основном это наиболее крупные очаги с повышенным содержанием вредителей.
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