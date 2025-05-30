



В Дзержинском районном суде Волгограда в очередной раз отложили судебный процесс по уголовному делу о сливе диспетчерами службы «112» данных о покойниках руководителю ритуальной службы. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда. Ранее на два предыдущих заседания по разным причинам не являлись представители фигурантов уголовного дела.

Напомним, что по версии следствия, с 2021 года диспетчеры «112» незаконно передавали информацию о личности умерших и месте их жительства 31-летнему Сергею Толстикову – руководителю ритуальной организации. За такие услуги диспетчеры за одну только смену получали вознаграждение в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Преступная схема была раскрыта волгоградской полицией – в основу уголовного дела легли материалы, представленные УМВД России по Волгограду.

На скамье подсудимых, согласно данным Дзержинского районного суда, семь человек. Это диспетчеры службы экстренных вызовов – Олеся Бакулина, Запир Джамбулатов, Светлана Евдокимова, Вероника Зотова, Елена Сладких, Юлия Смирнова и, собственно, сам Сергей Толстиков.

В назначенном на 29 мая судебном процесс должны были принять участие шесть адвокатов и прокурор Дзержинского района Волгограда, а также свидетели. Однако последние, по данным суда, на судебный процесс не явились. Следующее заседание назначено теперь только на 5 июня.