Расследования

Силовики задержали организаторов КПК «Честь» по делу о 700 миллионах

Расследования 26.05.2025 12:05
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26.05.2025 12:05


В Волгоградской области третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России продолжает расследование уголовного дела в отношении четырёх жителей Камышина, которые подозреваются по ч. 2 ст. 201 УК РФ – злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Речь идет, сообщает ИА «Высота 102», об организаторах кредитного потребительского кооператива «Честь» из Камышина. 

Напомним, что интерес к КПК «Честь» силовики начали проявлять еще в 2014 году. На тот момент кооператив в Камышине существовал уже на протяжении 17 лет и, как утверждал его руководитель, являвшийся также членом экспертного совета Центробанка по микрофинансовой деятельности, заместителем председателя экспертного совета комитета по финансовым рынкам Госдумы, Александр Норов «Честь» обладала достаточными денежными средствами, чтобы полностью выполнить договорные обязательства перед пайщиками - жителями Камышина и Камышинского района. Достаточен был, как утверждал Норов в 2014 году, и  резервный фонд КПК, и собственные оборотные средства.




Как уточняют сегодня, 26 мая, в силовых ведомствах, деньги в кооперативе и впрямь были, но расходовали их руководители «Чести» своеобразным методом. 

– По версии следствия, с 2010 по 2019 год руководство одного из кредитных потребительских кооперативов, действуя организованной группой, участники которой находились в родственных связях, использовало служебные полномочия вопреки интересам организации. Под видом оказания финансовой помощи пайщикам фигуранты одобряли и выдавали необеспеченные займы себе, а также аффилированным и посторонним лицам. Общая сумма выданных таким образом средств превысила 150 миллионов рублей, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 

Более того, в 2019 году, несмотря на введённый Центробанком России запрет на приём новых членов и осуществление финансовых операций, кооператив продолжил незаконную деятельность. Тогда было заключено 139 новых договоров с гражданами, привлечено более 41 миллиона рублей, после чего выданы займы на сумму свыше 42 миллионов рублей.

– Указанные действия привели к тяжким последствиям - финансовой несостоятельности кооператива и невозможности исполнения обязательств перед пайщиками, – уточняет представитель СУ СКР. 


Общая сумма ущерба гражданам, по данным волгоградского СУ СК России, составила почти 700 миллионов рублей. 

В УФСБ России по Волгоградской области уточняют, что пострадавшими оказались не только жители Волгоградского региона, но и соседней – Саратовской области. В общей сложности – 21 тысяча пайщиков. 

– Председатель и два бывших директора организации, являющиеся родственниками, используя управленческие функции и оказывая влияние на членов правления КПК, совершили ряд сделок по выдаче займов в пользу аффилированных им лиц на льготных условиях, в том числе под необеспеченный залог на заведомо не выгодных для кооператива условиях. Злоупотребление семейным подрядом своими полномочиями, сопряженное с непринятием мер по возврату займов, способствовало причинению существенного вреда правам и законным интересам КПК, а также значимого материального ущерба, что привело к банкротству кооператива в 2019 году и невозможности исполнения обязательств перед более 21 тысячи пайщиков из Волгоградской и Саратовской областей на сумму 698 659 328 рублей, – сообщила представитель волгоградского управления ФСБ России Виктория Ямщикова. 

Напомним, что решение о банкротстве КПК в августе 2019 года принял Арбитражный суд Волгоградской области.  



Оперативники УМВД и УФСБ России по Волгоградской области в Камышине провели обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела. В итоге силовиками изъято 150 тысяч рублей, 13 тысяч евро, около 4 тысяч долларов, 40 швейцарских франков, а также документы на недвижимость и транспорт. 

– В суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, – сообщают в следственном управлении СК России. – Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, а также круг потерпевших и возможных соучастников.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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