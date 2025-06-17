Общество

В Волгограде похоронят разработчика «Тополя-М» и «Искандера» Бориса Полянского

Общество 17.06.2025 10:16
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17.06.2025 10:16


Сегодня, 17 июня, на Дмитриевском кладбище в Волгограде простятся с Борисом Михайловичем Полянским, бывшим заместителем гендиректора опытного завода ЦКБ «Титан». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте предприятия, Борис Михайлович проработал на заводе 55 лет и закончил трудовую деятельность в 2021 году. 

Он является лауреатом Государственной премии СССР, заслуженным машиностроителем России, кавалером орденов «Трудовая Слава» 3 степени.

Конструктор  начинал свой путь на заводе слесарем, затем стал начальником цеха, заместителем главного инженера - руководителя производства «А». Но главной точкой приложения сил Бориса Михайловича стал опытный завод, руководить которым пришлось в самое непростое для экономики страны время. 

Борис Михайлович  принимал участие в изготовлении опытных образцов и освоении серийного производства практически всех знаковых изделий ракетной и артиллерийской тематики, создаваемых на предприятии: 152 мм дивизионной буксируемой гаубицы «МСТА-Б», артиллерийского вооружения самоходной гаубицы «МСТА-С», 130-мм берегового артиллерийского АК-222 «Берег». Также он непосредственно руководил процессом изготовления самоходных пусковых установок и другого наземного оборудования РК «Тополь-М», «Искандер-М».

Коллаж V102.RU

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