«Есть, чем заняться»: депутат Госдумы высказался против переименования Волгограда в Сталинград

Депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко скептически отнесся к очередным призывам переименовать Волгоград в Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102», в своем телеграм-канале заместитель председателя комитета по финансовому рынку нижней палаты российского парламента напомнил, что этот вопрос поднимается в последнее время в информационном пространстве с определенным постоянством.

– Моя точка зрения остается прежней: для города важны качественные изменения, а не символические. Сталинград был великим городом, в котором свершился великий подвиг. Нам, продолжающим жить на этой земле, надо быть в первую очередь достойными того подвига, а значит, развивать то, что оставили нам наши героические предки, улучшать город, создавать в нем комфортные условия жизни. Это должен быть уже наш личный подвиг в мирное время. Ровные дороги, зеленые парки, общественные пространства, социальная инфраструктура, семьи с детьми, которые выбирают жить именно здесь – вот это и есть наш патриотизм. И пусть город называется Волгоградом, это не самый принципиальный момент. Сейчас и без переименований есть, чем заняться, – высказал он свое мнение.

Напомним, в то же время некоторые политики и общественники горячо агитируют за переименование Волгограда в Сталинград. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов успел сделать это дважды, такую инициативу поддержала и член общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, а накануне идею переименования поддержал еще один депутат Госдумы Сергей Миронов.