Общество

Гигантский портрет военкора Татарского появился в селе под Саратовом

Общество 27.06.2025 12:16
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27.06.2025 12:16


В селе Питерка Саратовской области появился портрет российского военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. Как сообщает ИА «СарИнформ», автором портрета стал художник Дмитрий Жумаев. 

По информации саратовского издания, чтобы нанести портрет Татарского на стену, у саратовца ушло 10 часов. Интересно, что автор портрета нанес на стену высказывание военкора «Все будет как мы любим! Всем всего светлого и ясного».

Напомним, что Владлен Татарский погиб в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Осуществила взрыв петербурженка Дарья Трепова. 25 января 2024 года террористку приговорили к 27 годам лишения свободы.

Фото: t.me/zhumaevart 

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