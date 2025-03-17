Происшествия

«Они были в неадеквате»: трое бандитов напали на таксиста на юге Волгограда

Происшествия 17.03.2025 17:02
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17.03.2025 17:02




Сегодня, 17 марта, в Красноармейском районе Волгограда произошло нападение на таксиста. Как рассказал ИА «Высота 102» пострадавший водитель Антон, все случилось около шести утра. 

– Это был мой первый выезд сегодня, – вспоминает мужчина. – Поступил вызов с улицы Минская, 222. Клиент, я тогда не знал, что их будет трое, собирался ехать в Кировский район на улицу 64-й армии, 135. Когда я подъехал к указанному адресу, эти трое стояли уже на улице. Когда они сели, я сразу заподозрил неладное. Они мне показались подозрительными. Алкоголем от них не пахло, но они точно были под какими-то веществами. Спросил у них, как они будут расплачиваться. Они начали, как говорят, «быковать», мол, заплатят потом. Один пытался сторублевку сунуть. Я сразу сказал, что так не пойдет, поездка стоит около пятисот рублей. 


Пока шла перепалка, Антон уже выбирал место, где остановиться. 

– Было еще темно, я искал, где есть освещение, тормознул на Лазоревой, 189, напротив «Почты России», – продолжает мужчина. – Остановился, сказал, чтобы они вышли из машины. Мне самому пришлось выйти, а парни пытались меня окружить. Но биться против троих неадекватов я не собирался. Я заскочил в машину и попытался уехать. Но один из них успел открыть дверцу, завалился на переднее сиденье и направил мне в лицо и глаза струю из перцового балллончика, а потом выскочил. У меня сразу в глазах потемнело, но я все равно пытался от них оторваться. Все же один из них успел разбить мне заднее стекло. 


Мужчина тут же вызвал экстренную службу 112. 

– Приехала скорая помощь, зафиксировала мою травму, но от госпитализации я отказался. Потом подошел участковый – сфотографировал разбитую машину, я написал заявление, – рассказывает Антон. 


Фото бандитов, а также фрагмент конфликта в салоне автомобиля волгоградец уже разместил в социальных сетях, чтобы предупредить других об опасности, которая исходит от этой троицы. И надо же, откликнулся один мужчина, которого за полчаса до происшествия с Антоном избили двое парней недалеко от этого места, где развернулись события. 

– Он шел на работу, когда на него напали. Вполне возможно, что это были двое из тех троих, которые изувечили мою машину и едва не убили меня. Он теперь на больничном, тоже собирается писать заявление в полицию, – продолжил мужчина. 


В ГУ МВД по Волгоградской области факт произошедшего конфликта с участием таксиста и его пассажиров подтвердили сообщив, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий. 

Фото и видео предоставлено читателем V102.RU

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