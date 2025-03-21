Расследования

«Они сломали две двери»: волгоградцы вычислили напавших на таксиста парней

Расследования 21.03.2025 09:16
0
21.03.2025 09:16




Жители Волгограда вычислили парней, которые рано утром 17 марта напали на таксиста в Красноармейском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, после того, как пострадавший выложил в соцсетях фото и видео пассажиров, которых вез в своей машине, уже буквально на следующий день стали известны их имена и фамилии, возраст, а также адрес одного из них. 

Узнали одного из троицы и жители Советского района. Камера видеодомофона дома №7 по улице милиционера Бирюкова, 7 сняла момент, когда около десяти дней назад двое парней ломились в подъездную дверь этой многоэтажки. И фактически сломали замок, резко ее открыв. Как выяснилось, на их совести в этот вечер не только домофонный замок, но и дверь одной из жительниц дома. 

– Там живет наша родственница, в тот вечер она в ужасе позвонила нам ночью, рассказала, что к ней в квартиру ломятся. Выяснилось, что это был парень, который когда-то ухаживал за ней, но после этого уже успел получить судимость и отсидеть. Этот отморозок решил зачем-то ее навестить среди ночи, конечно, она ему не открыла дверь, но он успел ее сломать, –рассказал родственник девушки корреспонденту ИА «Высота 102».

Девушка уже написала заявление в полицию. Однако, по словам ее родных, до сих пор парень не задержан. 

Мы и адрес сообщили его, и фамилию. Он живет в Кировском районе с мамой, непонятно, почему он до сих пор гуляет на свободе. После случая с нашей родственницей он засветился в нападении на таксиста. Что он выкинет в следующий раз? Может, подождем, когда, не дай Бог, произойдет убийство? – недоумевает собеседник информагентства. 

Ранее, напомним, пострадавший таксист Антон рассказал, чем закончился его выезд по вызову трех парней, которые заказали поездку в Кировский район утром 17 марта. Когда водитель потребовал с них оплату, один из них брызнул ему в лицо из перцового баллончика, а другой разбил заднее стекло на автомобиле. Мужчине чудом удалось скрыться от троицы, которая, как он предполагал, находилась под действием веществ. 

В ГУ МВД по Волгоградской области факт произошедшего конфликта с участием таксиста и его пассажиров подтвердили, пояснив, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

Видео читателей V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.03.2025 10:47
Расследования 21.03.2025 10:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2025 09:36
Расследования 21.03.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.03.2025 08:42
Расследования 21.03.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2025 23:26
Расследования 20.03.2025 23:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2025 20:14
Расследования 20.03.2025 20:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2025 20:11
Расследования 20.03.2025 20:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2025 19:04
Расследования 20.03.2025 19:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.03.2025 09:46
Расследования 20.03.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2025 15:13
Расследования 19.03.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2025 15:12
Расследования 19.03.2025 15:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2025 13:41
Расследования 19.03.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2025 12:53
Расследования 19.03.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.03.2025 09:17
Расследования 19.03.2025 09:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.03.2025 16:46
Расследования 18.03.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.03.2025 15:41
Расследования 18.03.2025 15:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:21
«Кабины нет»: под Волгоградом микроавтобус раздавило после столкновения с дорожной машинойСмотреть фотографии
11:13
Дачник в Волгоградской области сгорел в СНТСмотреть фотографии
10:52
Новым мэром Серафимовича стал коммунальщик Александр ПоповСмотреть фотографии
10:50
К году тюрьмы приговорили вонзившую нож в сожителя волгоградкуСмотреть фотографии
10:47
Подсудимый волгоградский генерал попросил Путина вернуть его в стройСмотреть фотографии
10:21
Может напасть на детей: на острове Сарпинский в Волгограде завелся волкСмотреть фотографии
10:14
T2 вышла в Ставропольский край с новым уровнем «Других правил»Смотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области передали награды семьям погибших на СВО бойцовСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом сотрудника электросетей и дачника подозревают в сговоре за взяткуСмотреть фотографии
09:16
«Они сломали две двери»: волгоградцы вычислили напавших на таксиста парнейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:42
Турпоезд из Волгограда на Эльтон отправится 29 мартаСмотреть фотографии
08:26
Авиарейс в Москву из Волгограда задержали на 2 часаСмотреть фотографии
08:19
Волгоградстат не разглядел роста цен на молоко в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:13
В посёлках Ерзовка и Котлубань реконструируют коммунальные сети за 563 млн рублейСмотреть фотографии
07:55
Силы ПВО отбили атаку 34 беспилотников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе после атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:21
Гандболисты «Каустика» в Москве проиграли действующему чемпиону РоссииСмотреть фотографии
23:26
В Калмыкии второй подросток найден мертвым. К делу подключился адвокат из ВолгоградаСмотреть фотографии
21:43
Бесплатных лекарств для тяжелобольных россиян стало больше с 20 мартаСмотреть фотографии
21:22
Водитель грузовика навалил кучу в СНТ под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:10
Штрафы до 700 тыс. рублей за оскорбления медиков предлагают ввести в ГосдумеСмотреть фотографии
20:46
Китайцы заглянут на глубину 35 метров в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
20:14
В Волгоград доставили пострадавших в ДТП двоих малышей и их мамуСмотреть фотографии
20:11
Есть больше не стали: траты волгоградцев в магазинах выросли на 4%Смотреть фотографии
19:43
Дмитрий Вельможко: из Волгоградской области за год выдворили тысячу нелегаловСмотреть фотографии
19:04
Облсуд назначил дату нового рассмотрения жалобы адвоката Распутиной на уголовное делоСмотреть фотографии
18:34
Памятник воинам-якутянам установят на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
18:05
В ДТП на ул. Рабоче-Крестьянской пострадала женщинаСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде опоздавший на посадку мужчина разбил окно в кабине трамваяСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
ДТП с «Газелью» собрало пробку около пивзавода в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 