



Жители Волгограда вычислили парней, которые рано утром 17 марта напали на таксиста в Красноармейском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, после того, как пострадавший выложил в соцсетях фото и видео пассажиров, которых вез в своей машине, уже буквально на следующий день стали известны их имена и фамилии, возраст, а также адрес одного из них.

Узнали одного из троицы и жители Советского района. Камера видеодомофона дома №7 по улице милиционера Бирюкова, 7 сняла момент, когда около десяти дней назад двое парней ломились в подъездную дверь этой многоэтажки. И фактически сломали замок, резко ее открыв. Как выяснилось, на их совести в этот вечер не только домофонный замок, но и дверь одной из жительниц дома.

– Там живет наша родственница, в тот вечер она в ужасе позвонила нам ночью, рассказала, что к ней в квартиру ломятся. Выяснилось, что это был парень, который когда-то ухаживал за ней, но после этого уже успел получить судимость и отсидеть. Этот отморозок решил зачем-то ее навестить среди ночи, конечно, она ему не открыла дверь, но он успел ее сломать, –рассказал родственник девушки корреспонденту ИА «Высота 102».

Девушка уже написала заявление в полицию. Однако, по словам ее родных, до сих пор парень не задержан.

– Мы и адрес сообщили его, и фамилию. Он живет в Кировском районе с мамой, непонятно, почему он до сих пор гуляет на свободе. После случая с нашей родственницей он засветился в нападении на таксиста. Что он выкинет в следующий раз? Может, подождем, когда, не дай Бог, произойдет убийство? – недоумевает собеседник информагентства.

Ранее, напомним, пострадавший таксист Антон рассказал, чем закончился его выезд по вызову трех парней, которые заказали поездку в Кировский район утром 17 марта. Когда водитель потребовал с них оплату, один из них брызнул ему в лицо из перцового баллончика, а другой разбил заднее стекло на автомобиле. Мужчине чудом удалось скрыться от троицы, которая, как он предполагал, находилась под действием веществ.

В ГУ МВД по Волгоградской области факт произошедшего конфликта с участием таксиста и его пассажиров подтвердили, пояснив, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

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