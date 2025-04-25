



В Волгограде на ул. Пугачевской местный житель, управлявший электросамокатом угодил под колеса иномарки. По сообщению местных жителей, пострадавший был эвакуирован с места происшествия бригадой скорой помощи.





Происшествие, сообщает ИА «Высота 102», зафиксировали камеры наблюдения – видео появилось в группе «Жесть Волгограда». По информации волгоградцев, проживающих на ул. Пугачевской, ДТП произошло вечером накануне.

На видеокадрах отчетливо видно, что электросамокатчик неожиданно меняет траекторию движения и буквально влетает в автомобиль. На помощь ему поспешили прохожие, ставшие очевидцами происшествия.

Подробности происшествия редакция запросила в полиции.

Видео: Жесть Волгограда / t.me