В Волгограде месяц ищут тело упавшего с моста через Волгу мужчины





В Волгограде до сих пор не увенчались успехом поиски мужчины, который погиб при падении с моста через Волгу. Инцидент, как ранее сообщало ИА «Высота 102», произошел еще в середине марта. Однако, по данным информагентства, обнаружить тело волгоградца за месяц не удалось.

Напомним, что в 18 марта на номер 112 поступил звонок от девушки. Звонившая сообщила, что ей было отправлено СМС-сообщение от 25-летнего знакомого, в котором он сообщил о намерении спрыгнуть с автодорожного моста, проходящего через реку Волга. После этого он перестал выходить на связь.

20 марта сообщалось о том, что на дне Волги – рядом с опорой моста, возле которой предположительно упал волгоградец, был обнаружен сотовый телефон. Однако самого мужчину найти не удалось ни тогда, ни к 25 апреля.