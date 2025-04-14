



В городе Волжском Волгоградской области полиция проводит проверку по факту гибели от отравления лошади в конном клубе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, в полицию об инциденте сообщили 12 апреля сотрудники клуба.





В полиции женщина сообщила, что неизвестный проник на территорию конного клуба и сделал инъекции неустановленным веществом двум лошадям, в результате чего одно животное погибло. Известно, что имя погибшего жеребца «‎Султан».

По словам сотрудницы клуба, сигнал тревоги пришел на мобильный телефон примерно в 23:56. Подъехав к клубу, сотрудница увидела неизвестного мужчину, который выбежал с территории и скрылся в неизвестном направлении. В панике сотрудники конюшни пытались спасти животных, однако спасти удалось лишь одну лошадь.

- Мы просим помощи. Помощи в распространении, помощи финансовой. Сейчас на Лавра уходят очень много препаратов, в основном это физраствор, который сейчас в дефиците. В день надо в него вливать около 20 литров. Дополнительно колоть вспомогательные препараты для снятия отека и интоксикации. Придайте огласки этому случаю. Убийца ходит на свободе, и не понес никакого наказания, - просят о помощи жителей региона сотрудники конного клуба.

По данному факту правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: Конный клуб у Озера / t.me