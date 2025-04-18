В Волгограде ночью сгорела летняя терраса около «Restobar Монро»

В Краснооктябрьском районе Волгограда в ночь на 18 апреля сгорела летняя терраса около заведения общепита. Как сообщает ИА «Высота 102», огонь на улице Маршала Еременко напротив «Restobar Монро» вспыхнул после полуночи.





Пожар уничтожил конструкции и мебель на открытой площадке.



В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 1-15 ч.

- В металлическом павильоне горела деревянная обшивка стен на площади 6 кв. м. Пожарные расчеты 2-й ПСЧ ликвидировали горение в 01:31.Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.



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