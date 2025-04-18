Спорт

Стартовала продажа билетов на матч «Динамо-Синара» - ЦСКА в 1/4 финала Суперлиги

Спорт 18.04.2025 06:59
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18.04.2025 06:59


На сайте Kassir.ru стартовала продажа билетов на первый четвертьфинальный матч женской гандбольной Суперлиги между «Динамо-Синарой» и московским ЦСКА. Игра плей-офф состоится 25 апреля на волгоградской «Динамо Арене» и начнется в 18-30 ч., сообщает ИА «Высота 102».

Стоимость билетов -  от 100 до 250 рублей. Напомним, «Динамо-Синара» по итогам предварительного этапа турнира заняло седьмое место, а армейский клуб, являющийся действующим чемпионом России, финишировал на второй позиции. Красно-синие в нынешнем сезоне дважды обыграли бело-голубых - 32:24 в Волгограде и 35:30 в Москве.

Отметим, четвертьфинал Суперлиги состоит из двух матчей. Вторая встреча между ЦСКА и «Динамо-Синарой» пройдет в столице 30 апреля.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» (архив)

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