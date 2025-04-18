На сайте Kassir.ru стартовала продажа билетов на первый четвертьфинальный матч женской гандбольной Суперлиги между «Динамо-Синарой» и московским ЦСКА. Игра плей-офф состоится 25 апреля на волгоградской «Динамо Арене» и начнется в 18-30 ч., сообщает ИА «Высота 102».
Стоимость билетов - от 100 до 250 рублей. Напомним, «Динамо-Синара» по итогам предварительного этапа турнира заняло седьмое место, а армейский клуб, являющийся действующим чемпионом России, финишировал на второй позиции. Красно-синие в нынешнем сезоне дважды обыграли бело-голубых - 32:24 в Волгограде и 35:30 в Москве.
Отметим, четвертьфинал Суперлиги состоит из двух матчей. Вторая встреча между ЦСКА и «Динамо-Синарой» пройдет в столице 30 апреля.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» (архив)