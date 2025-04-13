Происшествия

В Волгограде водители покалечили троих детей

Происшествия 13.04.2025 09:45
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13.04.2025 09:45


Трое несовершеннолетних пострадали от наезда водителей в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, происшествия с участием детей зафиксированы в минувшие сутки трех районах города.

Так, в Советском районе водитель Mitsubishi сбил 9-летнюю девочку на велосипеде напротив дома №29 по улице Водная. 

В Красноармейском районе «ВАЗ -2114» наехал на 15-летнего пешехода. По предварительной информации, на 43 км автодороги «Волгоград-Элиста» подросток переходил дорогу в неустановленном месте.

Еще одно ДТП с подростком произошло в Дзержинском районе. Водитель автомобиля «ВАЗ- 2114» напротив дома № 16 по ул. Тургенева врезался в припаркованный пикап Foton. В результате пострадала 16-летняя пассажирка «ВАЗа».

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