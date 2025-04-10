Под Волгоградом выясняют причину гибели мужчины на территории ГСК





В поселке Городище Волгоградской области на территории гаражного кооператива обнаружили мертвым местного жителя. В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102», правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины.

Жуткую находку накануне, 9 апреля, сделал председатель ГСК «Возрождение». По имеющимся сведениям, мужчина был найден мертвым в гараже, принадлежащем его брату.

– Погибшему за 50 лет. По словам местных, он вел бродяжнический образ жизни и достаточно часто появлялся в гаражном кооперативе, где ночевал в гараже своего брата, – сообщил источник ИА «Высота 102». – На длительное время он пропал из вида, а вчера нашли мертвым. Судя по состоянию трупа, смерть наступила достаточно давно. Но на первый взгляд признаков насильственной смерти не установлено.

Точная причина смерти будет названа по итогам экспертизы. Тогда же будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.