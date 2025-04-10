Расследования

Двумя ножами и ножовкой не смог убить жену волгоградец

Расследования 10.04.2025 12:31
0
10.04.2025 12:31

Следователи Суровикинского района Волгоградской области завершили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в покушении на убийство собственной супруги. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный СУ СКР, инцидент произошел 6 марта на фоне бытового конфликта. 

В момент ссоры мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на свою жену с ножом. Завершить преступный умысел мужчине не удалось – в процессе борьбы рукоятка кухонного ножа была сломана. Несмотря на это обвиняемый продолжил зверски избивать женщину руками по голове и телу. 

Но и этого ему стало недостаточно – он схватил другой нож и снова попытался расправиться с потерпевшей. Женщине удалось выбить из рук нападавшего орудие. Мужчина не остановился и в ход пошла уже ножовка. Благодаря сопротивлению женщине удалось избежать серьезных ранений. 

- Ей были причинены резаные раны кистей, непроникающие колото-резаные раны тела, а также сотрясение головного мозга. Женщина сумела спастись и обратиться за медицинской помощью, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.04.2025 14:55
Расследования 10.04.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2025 14:06
Расследования 10.04.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2025 11:45
Расследования 10.04.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2025 10:58
Расследования 10.04.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2025 08:39
Расследования 10.04.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2025 19:00
Расследования 09.04.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2025 15:08
Расследования 09.04.2025 15:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2025 12:52
Расследования 09.04.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2025 11:51
Расследования 09.04.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2025 11:30
Расследования 09.04.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2025 11:01
Расследования 09.04.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2025 10:43
Расследования 09.04.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2025 08:52
Расследования 09.04.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2025 21:01
Расследования 08.04.2025 21:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2025 13:50
Расследования 08.04.2025 13:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:55
Гандбольные сборные России и Беларуси 11 апреля сыграют на «Динамо Арене»Смотреть фотографии
14:55
Волгоградские силовики скрутили двоих москвичей за кражу выплат у участника СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
14:22
Теплоходы свяжут с Сарпинским самый южный район ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде «Бессмертный полк» может пройти в очном форматеСмотреть фотографии
13:52
Бочаров обсудил с послом Белоруссии подготовку к форуму с участием президентовСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде участники СВО перешли на новый этап «Сталинградского призыва»Смотреть фотографии
13:35
Несколько очагов горящего камыша тушат на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
13:22
В Волгоградской области началась вакцинация малышей от парализующей инфекцииСмотреть фотографии
13:21
Четырехзвездочный отель в центре Волгограда эвакуировали по тревогеСмотреть фотографии
13:19
«Мамонт» снова угрожает онлайн-кошелькам волгоградцевСмотреть фотографии
12:51
Потерпеть до лета? В Михайловке интернат для слабовидящих детей остался с одним на всех туалетомСмотреть фотографии
12:33
На юге Волгограда поймали «черного» ассенизатора за сливом отходов в городскую канализациюСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Двумя ножами и ножовкой не смог убить жену волгоградецСмотреть фотографии
12:22
Для участников СВО продлили тестирование по проекту «Сталинградский призыв»Смотреть фотографии
12:03
Росводресурсы оставили прежним сброс воды на Волжской ГЭССмотреть фотографии
12:00
Волгоградка лишилась Audi A4 из-за 46 неоплаченных штрафовСмотреть фотографии
11:45
Волгоградские оперативники пресекли поставку наркотиков в СаратовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
Два новых поезда довезут волгоградцев до моряСмотреть фотографии
11:21
Мошенники могут с помощью sim-карты похитить средства с картыСмотреть фотографии
11:19
Под Волгоградом выясняют причину гибели мужчины на территории ГСКСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде подлатают путепровод на Самарском разъезде за 4,6 млн рублейСмотреть фотографии
10:05
Защита Т2 от взлома аккаунтов: SMS-коды от Госуслуг и банка ВТБ будут поступать с задержкойСмотреть фотографии
09:58
На севере Волгограда внезапно загорелась легковушкаСмотреть фотографии
09:54
В Камышине скончался чиновник-герой Александр БауерСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде цыганские семьи заплатили почти миллион рублей за «украденный» светСмотреть фотографии
08:39
В Волгоградской области перед Пасхой подешевели яйцаСмотреть фотографии
08:25
На «Динамо Арене» 16 апреля стартует молодежное первенство России по дзюдоСмотреть фотографии
08:00
Власти Волгограда заложат в стоимость размещения наружной рекламы инфляцию и НДССмотреть фотографии
07:22
«Куда рванули?»: цены на волгоградских АЗС ушли в отрывСмотреть фотографии
06:53
В Волжском проезд подорожал с 35 до 50 рублейСмотреть фотографии
 