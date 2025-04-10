Двумя ножами и ножовкой не смог убить жену волгоградец

Следователи Суровикинского района Волгоградской области завершили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в покушении на убийство собственной супруги. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный СУ СКР, инцидент произошел 6 марта на фоне бытового конфликта.

В момент ссоры мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на свою жену с ножом. Завершить преступный умысел мужчине не удалось – в процессе борьбы рукоятка кухонного ножа была сломана. Несмотря на это обвиняемый продолжил зверски избивать женщину руками по голове и телу.

Но и этого ему стало недостаточно – он схватил другой нож и снова попытался расправиться с потерпевшей. Женщине удалось выбить из рук нападавшего орудие. Мужчина не остановился и в ход пошла уже ножовка. Благодаря сопротивлению женщине удалось избежать серьезных ранений.

- Ей были причинены резаные раны кистей, непроникающие колото-резаные раны тела, а также сотрясение головного мозга. Женщина сумела спастись и обратиться за медицинской помощью, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.