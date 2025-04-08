Волгоградский областной суд сегодня, 8 апреля, ужесточил приговор за мошенничество бывшему начальнику ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Волгоградской области» Александру Ефремову, сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

- С учетом позиции прокуратуры Волгоградский областной суд изменил приговор суда первой инстанции, назначив Ефремову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, с лишением специального звания полковник внутренней службы, - рассказали в облпрокуратуре.

Центральный районный суд Волгограда 1 августа 2024 года признал Ефремова виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере).Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 380 тысяч рублей.

Было установлено, что Ефремов, являясь начальником ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Волгоградской области» в период с декабря 2021 года по октябрь 2023 года путем предоставления в финансово-экономический отдел ГУ МВД России по Волгоградской области недостоверных сведений о якобы производимых закупках похитил денежные средства в размере более 600 тысяч рублей.

Однако приговор районного суда надзорное ведомство посчитало слишком мягким и еще в сентябре 2024 года обжаловала его в апелляционной инстанции. Однако это решение было оставлено без изменения. Тогда прокуратура обратилась в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. Кассационная инстанция в феврале текущего года отменила апелляционное определение и направила материалы на новое судебное разбирательство в Волгоград.

Приговор вступил в законную силу.