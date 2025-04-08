Федеральные новости

К 80-летнему юбилею Победы предложили выпустить монету с «Орешником»

Федеральные новости 08.04.2025 10:10
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08.04.2025 10:10


Зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил ввести в обращение памятную монету с изображением российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Такое предложение было направлено главе Банка России Эльвире Набиуллиной, передает V102.RU. 

Как пояснил Дмитрий Гусев, оружие связано с годовщиной Великой Победы развитием военной науки, а также продолжением дела советского народа в области стратегической обороны страны. 

– Именно по этой причине предлагается разработать и выпустить в обращение такую монету как символ военной мощи российского государства, – поясняет в обращении Гусев.

По его мнению, «Орешник» станет символом того, как традиции защиты Родины живут в новых технологиях.

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