В Волгограде иномарка снесла на зебре пешехода





В Кировском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, инцидент произошел на пересечении улиц 64-ой Армии и Губкина. Момент наезда засняла камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительной информации, водитель Hyundai Accent совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате пострадавший был госпитализирован в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области