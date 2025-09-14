Расследования

Камышанка отдала курьеру мошенников пылесос с 940 тысячами рублей

Расследования 14.09.2025 15:17
14.09.2025 15:17




В Камышинском районе полицейские задержали очередного курьера телефонных мошенников. Им оказался 26-летний таксист, иностранец, проживающий в Камышине. Он стал участником преступной схемы, в результате которой 76-летняя жительница города лишилась 940 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.

Пенсионерка доверилась аферистам, которые убедили ее отдать сбережения курьеру, спрятав их в пылесос. Пылесос с деньгами принял таксист, который в одном из мессенджеров нашел объявление о заработке, доставил его в Москву, где передал незнакомому мужчине.

Таксист задержан. Устанавливаются и другие соучастники мошенничества.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

