От такого урожая не откажется никто. Какие грибы называют мечтой любого волгоградца

14.09.2025
После первых сентябрьских дождей волгоградские грибники ждут долгожданной отмашки от природы – сезон открыт! Устремившись в леса, каждый из них будет рассчитывать на разный урожай. Но вместе с тем представления об идеальном «улове» у большинства фанатов тихой охоты выглядят одинаково. Какие находки волгоградские грибники сочтут по-настоящему желанными, обсудим в материале ИА «Высота102».

Белый гриб

С первым местом в народном рейтинге грибов не будет никаких интриг. Королем съедобных грибов и одной из главных наград для волгоградцев, часами гуляющими по осеннему лесу, станет боровик! Отличить его от собратьев будет несложно. Запоминайте главные «приметы» белого гриба - крупная выпуклая шляпка от светлого до шоколадного оттенков, желтоватая, а по мере взросления бурая или зеленая «губка» и массивная ножка кремового цвета, внешне напоминающая цилиндр.


- В этом году лично я не находила ни одного белого гриба, - признает главный миколог Волгоградской области Инна Землянская. – Но это абсолютно не значит, что их не было в принципе. Более удачливые грибники привозили их и из Фроловского, и из Ленинского районов. Удача в этом деле, безусловно, играет далеко не последнюю роль.

Грузди

Опытные грибники не пройдут стороной и мимо груздей. Грибы, которые из-за своей горечи считаются условно-съедобными, становятся настоящим смаком для гурманов, знающих толк в кулинарии. Распознать их можно по шляпке – белой, гладкой, сначала круглой и выпуклой, а с возрастом – воронкообразной.

- В тех уголках Волгоградской области, где уже прошли хорошие дожди, грузди просто замечательные, - говорит кандидат биологических наук. – Правда, то, что в наших краях называют груздем, на самом деле именуется млечником перечным. Из-за своей горечи гриб считается условно-съедобным, однако при качественном приготовлении эта самая горечь становится его изюминкой, так как добавляет характерной остроты. После долгого вымачивания, отваривания, а после засаливания вкус получается просто отменным. Ради него, на мой взгляд, стоит потрудиться.

Подосиновики

Список самых востребованных грибов у волгоградцев был бы неполным без подосиновиков. Любители тихой охоты из других регионов могли бы отказаться от находки из-за необычного цвета шляпки – серой, а не красной. Впрочем, кроме этой природной отметки он мало чем отличается от подосиновиков в их классическом представлении. Та же стройная цилиндрическая ножка, сухая кожица на шляпке, белая мякоть, которая на месте среза становится сначала розовой, а чуть позже – черной.


- В Волгоградской области подосиновики растут не только под осинами, но и под белыми тополями, - комментирует Инна Землянская. – Найти их в лесу считается ничуть не меньшой удачей, чем разыскать белый гриб. По вкусовым качествам их относят к грибам первой категории. Любой повар подтвердит, что именно из подосиновиков получается потрясающе вкусный грибной суп!


Подберезовики

В лесах Волгоградской области с миниатюрными и крайне хрупкими на вид березами по достоинству оценены и растущие под ними подберезовики. Новички, пока еще присматривающиеся к тихой охоте, могут запомнить его главные особенности – светло-серая, а порой и более темная шляпка, с возрастом приобретающая форму подушки, длинная тонкая ножка с темными чешуйками и белая плотная мякоть. По мере старения она теряет свою эластичность и становится все более рыхлой.


- Как ни странно, в наших краях подберезовики тоже весьма популярны. Эти грибы любимы местными жителями не только за доступность, но и за нежный вкус, - отмечает Инна Землянская.


Тополевая рядовка

К середине осени настоящим грибным хитом считается тополевая рядовка – многие ошибочно называют ее опятами. Мясистая шляпка с тонкими потрескавшимися краями, слегка красноватая мякоть – вот, пожалуй, ее главные отличительные черты. 


- Тополевая рядовка не обделена вниманием грибников. В разгар сезона – а он наступает в октябре, а иногда даже в ноябре – ее действительно собирают очень много. В отличие от груздей тополевая рядовка не горчит и считается идеальным вариантом для засолки, - говорит миколог.

Маслята

Гриб, который знаком даже неофитам и любим практическими всеми поклонниками тихой охоты, – масленок. Растущий в хвойных лесах, он привлекает взгляд внимательных грибников рыжеватой, будто смазанной маслом шляпкой.


- Несмотря на то, что все сосновые леса в нашем регионе выращены искусственным путем, грибы в них растут совершенно нормальные, - заключает Инна Землянская. – Сезон маслят начинается после серии сильных дождей. Если этой осенью нам повезет с осадками, то урожай этих грибов будет щедрым.


Фото Татьяны Немчиновой и из грибного ообщества Волгоградской области/Vk.com

