На выборах в Волгоградской области проголосовала треть избирателей

На 15 часов 14 сентября явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области составила 30,27%. Обновленные цифры опубликовал облизбирком. При этом в пяти муниципалитетах на участки пришли больше половины избирателей. Отличилось, в частности, Краснянское сельское поселение Кумылженского района, где проголосовали 61,22% избирателей.
На выборах депутатов Совета Букановского сельского поселения Кумылженского района явка достигла 53,81%. Участие в выборах главы Наголенского сельского поселения Котельниковского района приняли 53,79% избирателей. На выборах главы Рассветинского сельского поселения Ленинского района явка оказалась чуть меньше - 52,58%. А в досрочных выборах главы Рассветовского сельского поселения Еланского района приняли участие 51,5% избирателей.
Сегодня в регионе - второй день голосования на местных выборах. До закрытия участков остается около четырех часов.
Фото Избирком Волгоградской области t.me