Бабье лето начинается в Волгоградской области

Сегодня, 14 сентября, отмечается Семенов день, который называют еще Семеном Летопроводцем. Считается, что в этот день завершается теплое время года и наступает бабье лето.
По приметам в Семенов день могли прогнозировать погоду на предстоящие месяцы.
Если в Семенов день стоит теплая и ясная погода, это предвещало долгую и сухую осень, а также мягкую зиму.
Если небо 14 сентября затянет облаками, осень будет долгой.
Много паутины в лесу – это к сухой осени и морозной зиме. Если ель опустила ветви, значит, скоро холода.
Если листья еще не опали, а журавли не улетели, осень будет долгой.
Журавли клином летят — к скорому похолоданию.
А, если гуси отправились в теплые края, зима придет рано.
Напомним, как сообщалось, синоптики обещают утренние заморозки в Волгоградской области до 16 сентября.