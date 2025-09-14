Происшествия

Под Волгоградом собака нашла наркотики в маршрутке

Происшествия 14.09.2025 14:14
В Городищенском районе  у пассажира маршрутного такси обнаружили наркотики. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, запрещенные вещества были найдены во время проверки транспортного средства на посту ДПС. Наркотики у 49-летнего пассажира учуяла служебная собака. Он провозил с собой пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. 


Экспертиза, проведённая специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что изъятое является наркотическим средством – канабис.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

