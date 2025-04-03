



В Волгограде помощь врачей потребовалась женщине-пешеходу, которую сбила 13-летняя школьница на электросамокате. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне, 2 апреля, в Ворошиловском районе областного центра.

– По предварительной информации, в 14.55 13-летняя девочка, управляя электросамокатом, напротив дома №47 по ул. Рабоче-Крестьянская совершила наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход доставлена в медучреждение, – сообщили в главке полиции.

Отметим, что в Волгограде, несмотря на частые дорожно-транспортные происшествия с участием электросамокатов, до сих пор нет ограничений на передвижение данного вида СИМ. Максимальная установленная на федеральном уровне скорость электросамокатов составляет 25 километров в час.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области