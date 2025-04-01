Волжанин 20 раз ударил ножом возлюбленную после признания в измене





Житель города Волжского Волгоградской области жестоко расправился с неверной сожительницей. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, мужчина нанес возлюбленной более 20 ножевых ранений на почве ревности.

Следователям задержанный сообщил, что в ходе застолья сожительница признавалась ему в измене. Мужчина не смог совладать со своей яростью и фактически исполосовал женщину ножом. Он наносил ей удары в шею, грудь и в область предплечий. От полученных ран пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Преступление было совершено 30 марта в одном из дачных домов в СНТ «Вишневый сад». После убийства ревнивец все рассказал соседу, который и сообщил правоохранителям о совершенном преступлении.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Мужчина свою вину признает.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что подозреваемому 42 года. Ранее он был судим. Его сожительница была почти на 10 лет старше - женщине 51 год.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области