В Волгограде потратят миллионы на доозеленение центра города





Власти Волгограда планируют решительно изменить облик зелёных зон центральной части города. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет составил перечень из 11 территорий, где в течение считанных дней высадят свыше 800 деревьев и кустарников. Работы должны быть выполнены организацией, отобранной по итогу открытого конкурса.

Согласно проектно-сметной документации, у музея «Россия-моя история», а также у стадиона «Волгоград Арена» будут высажены пять кустов можжевельника высотой не менее 150 сантиметров.

На набережной 64-й Армии новую жизнь обретёт зелёная зона у здания ЦКЗ. Здесь будут высажены 63 саженца можжевельника скального Блю Эрроу высотой не менее 200 сантиметров.

Также на Центральной набережной облагородят участок склона, прилегающего к ул. Ковентри. Здесь будут вырублены 219 кустарников, вместо них власти запланировали высадку такого же количества ив.

На ул. Гоголя не будут высаживать новые растения, однако муниципалитет принял решение проредить здесь существующие зелёные насаждения в границах ул. Мира и ул. Коммунистической.

Новые растения также появятся и у здания музея-панорамы «Сталинградская битва». На ул. 13 Гвардейской в границах ул. Советской и ул. им. Чуйкова высадят 12 крупномерных сортовых елей.

На ул. Невской специалисты высадят 21 липу, а также 6 туй, 6 саженцев барбариса, гортензию и ель.

Рядом со зданием №19 на ул. Пархоменко появятся 9 крупномерных елей и 14 гортензий.

На пр. им. В.И. Ленина в границах перекрёстка с ул. Бакинской обустроят живую изгородь из 300 саженцев бирючины. Здесь же должны быть высажены ещё 60 кустарников для создания топиарных фигур. На остальных участках пр. Ленина власти запланировали выборочное удаление старых деревьев и высадку 37 крупномерных лип.

Ещё 27 трёхметровых лип украсят ул. Комсомольскую. Неподалёку, на ул. Коммунистическая в границах ул. Володарского и ул. Комсомольской высадят 21 клён высотой от 350 сантиметров.

На доозеленение Центрального района Волгограда из бюджета выделено 8,6 млн рублей. Подрядчика власти рассчитывают отобрать 7 апреля. На производство масштабных работ у организации будет всего две недели.

Отдельно 31 марта муниципалитет выделил 3,7 млн рублей на высадку 37 трёхметровых клёнов, 10 сакур и трёх клёнов высотой более 4 метров. Здесь появятся по 10 барбарисов и снежноягодников, 30 спирей. Будет уложен рулонный газон площадью несколько сотен кв. метров. Обновят здесь и тротуарное покрытие.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в 2025 году Волгоград станет одним из федеральных центров празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В конце апреля в городе должен пройти международный форум «Великое наследие — общее будущее». Как ожидается, на мероприятии представлены будут правительства стран СНГ, кроме того, его должны посетить президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В преддверии масштабных празднеств региональную столицу захлестнуло благоустройство. Муниципалитет спешно монтирует новые остановки на пути следования делегаций, контрактует работы по вырубке сухостоя, доблагоустройству Центральной набережной. Кроме того, досрочно стартовали работы по обновлению зелёной зоны у Дома Павлова.

Фото из архива ИА «Высота 102»