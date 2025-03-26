«И все-таки он вырос»: дирекция «Волгоград Арены» впервые показала новый газон после отмены домашних матчей
Общество 26.03.2025 20:40
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26.03.2025 20:40
Дирекция «Волгоград Арены» опубликовала фото нового газона, который в срочном порядке реанимировали после запрета проведения матчей на стадионе из-за неудовлетворительного состояния футбольного поля. Как сообщает ИА «Высота 102», фото изумрудной площадки сделаны издалека и с такого расстояния сложно определить, есть ли какие-то огрехи в покрытии.
Напомним, 19 марта комиссия ФНЛ официально разрешила «Ротору» проводить матчи Первой лиги на «Волгоград Арене» по итогам состоявшейся очередной проверки состояния качества поля на стадионе.
Ранее, после игры «Ротора» и «Урала» в ФНЛ сочли невозможным проведение здесь следующего матча из-за плохого состояния газона. В дирекции стадиона объяснили неравномерно подросшую траву резкими перепадами температуры, которые наблюдались этой зимой.
В итоге волгоградский клуб перенес домашнюю встречу с «Соколом» в Калининград, которая закончилась ничьей.
Оценить состояние нового газона, впрочем, скоро смогут и болельщики сине-голубых. 30 марта на «Волгоград Арене» пройдет первая после снятия запрета домашняя игра «Ротора» с «Родиной». Начало встречи - в 15-00 ч.
Фото «Волгоград Арены»
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