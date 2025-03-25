«Все дело в яйцах»: регулятор объяснил подорожание популярных продуктов в Волгоградской области

На 0,06% выросла годовая инфляция в Волгоградской области в феврале 2025 года. В этом периоде она составила 9,34% после 9,28% месяцем ранее. Аналитики связывают эту динамику с повышением издержек организаций в сфере услуг. Однако, пояснили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении банка РФ, инфляция в регионе оставалась ниже, чем в ЮФО (10,08%) и в целом по России (10,06%).

В частности, в сфере продовольственных товаров годовой темп прироста цен практически не изменился и составил 11,56% после 11,53% в январе . Аналитики проанализировали цены на овощи и пришли к выводу, что на отдельные позиции они выросли меньше, чем годом ранее. Тогда производители интенсивно перенесли на стоимость овощной продукции затраты на оплату труда, обслуживание оборудования и логистику. В феврале этого года рост цен сдерживал высокий урожай овощей, собранный в регионе и на юге России. На урожай, в свою очередь, повлияло развитие системы орошения и рост производства тепличных овощей.

По картофелю дополнительной причиной динамики цен стало обнуление пошлины на его ввоз с января 2025 года. В результате в годовом сопоставлении подорожание огурцов, картофеля и капусты замедлилось, считают в банке.

В то же время в области сократилось предложение мяса птицы местного производства.

- Это связано с нехваткой инкубационного яйца на птицефабриках, так как в регионе оно не производится. Как следствие, годовой рост цен на мясо птицы ускорился, - говорится в заключении аналитиков.

К слову, в конце февраля средняя цена на курятину в области превысила 200 рублей за 1 кг, тогда как на сегодняшний момент стоимость мяса птицы - ниже этой планки.

В то же время сыр, молоко и молочная продукция подорожали заметнее, чем в январе. Это связано с увеличением расходов на оплату труда работникам из-за дефицита кадров, а также на сырье, упаковку и транспортировку.

Почти не изменился и годовой темп прироста цен на непродовольственные товары - 5,38% в феврале после 5,43% в январе. Эксперты утверждают, что из-за расширения предложений отечественных лекарственных препаратов они дорожали медленнее, чем годом ранее. Такую же тенденцию в банке отмечают и по итогам наблюдения за ценами на ювелирные изделия, парфюмерно-косметическими товарами и моющими средствами.

А вот ситуация с ценами на автомобили – противоположная. Из-за повышения утилизационного сбора они подорожали, и в то же время выросли цены на авто с пробегом.

Также отмечен рост цен и на одежду. Связано это с усилением с 27 января контроля автоперевозок при завозе импорта в Россию и Белоруссию и использованием навигационных пломб. Новые расходы поставщики, конечно же, перенесли на стоимость товара.

Как результат, годовой прирост цен на одежду сложился выше, чем в январе.

Рост инфляции в сфере услуг до 11,62% в феврале после 11,62% в январе аналитики объяснили ростом издержек организаций, оказывающих бытовые услуги.

- Подорожали расходные материалы, инструменты, коммунальные услуги, возросли затраты на аренду и заработную плату сотрудников. В итоге бытовые услуги выросли в цене больше, чем в предыдущем месяце в годовом выражении, - говорится в докладе банка.

Свою лепту в рост инфляции в сфере услуг внес и город Котово Волгоградской области, где в феврале подорожал проезд в маршрутках с 35 до 40 рублей. Перевозчики вынуждены были перенести в цены возросшие затраты на обслуживание парка автомобилей, топливо и оплату труда водителей. Это привело к тому, что годовой рост цен на услуги маршрутных такси ускорился, заключили аналитики.