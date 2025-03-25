Позорную свалку в Гумраке начали убирать в Волгограде

Мэрию Волгограда заставят убрать позорную свалку в Гумраке24.03.2025 14:27
«Черти, вы что творите»? В Волгограде подрядчик мэрии вывалил КАМАЗ мусора у КПП воинской части23.03.2025 16:14
В Волгограде подрядчика мэрии заподозрили в вывозе строительного мусора на пустырь21.03.2025 20:47
Водитель грузовика навалил кучу в СНТ под Волгоградом20.03.2025 21:22
В поселке под Волгоградом укрепят 1,1 км берега Ахтубы19.03.2025 19:55
Суд в Волгограде обязал стройфирму возместить миллион за вред почвам19.03.2025 10:06
Волжская ГЭС еще снизит сбросы по указанию Росводресурсов16.03.2025 21:23
РПН проверил воздух на юге Волгограда после пожаров от обломков БПЛА16.03.2025 11:08
Росприроднадзор нашел «хозяина» токсичного источника в Волгограде16.03.2025 09:20
Прокуратура пошла судиться с Росприроднадзором после осмотра нефтебазы-«грязнули» под Волгоградом14.03.2025 10:31
Апелляционная инстанция признала необоснованными действия Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая требовала привлечь к административной ответственности сотрудника Нижне-Волжского управления Росприроднадзора, передает V102.RU со ссылкой на природоохранное ведомство. - Вышестоящий...