Экология

Позорную свалку в Гумраке начали убирать в Волгограде

Экология 25.03.2025 14:01
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25.03.2025 14:01




В поселке Гумрак стартовали работы по ликвидации несанкционированной свалки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. 
Подрядная организация после подписания муниципального контракта начала вывозить скопившийся на улице Ленина мусор. Всего отсюда будет вывезено около 700 кубометров различного хлама – веток, стройматериалов и крупногабаритных отходов, которые длительное время незаконно здесь складировались. 
В мэрии пояснили, что свалку рядом с домом №98 на улице Ленина местные власти убирали уже неоднократно. Однако она вновь вырастала до устрашающих размеров. Судя по характеру отходов, свою лепту в нелегальную свалку вносили как и жители, так и организации, сгружавшие здесь шины, отходы промышленного производства и другой специфический хлам. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что Волгоградская природоохранная межрайонная прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд с иском об обязании чиновников ликвидировать несанкционированную свалку в Гумраке. 
Видео администрации Волгограда / t.me

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