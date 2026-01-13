Волгоградцы остались без связи 13 января





13 января волгоградцы начали жаловаться из-за сбоя сотой связи. Проблемы у волгоградцев начали фиксироваться с 12:00.

Как поясняют волгоградцы, помимо проблем дозвониться также волгоградцы наблюдают и перебои в работе мобильного интернета. Из-за плохого соединения в смартфонах волгоградцев не прогружаются приложения и онлайн-карты.

Отметим, что в Волгоградской области второй раз за день 13 января объявили об угрозе воздушной атаки. Ранее Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации на территории Волгоградской области 2 беспилотников.